Spor, Dünyadan Spor

Belaruslu tenisçi Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi

Teniste tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, sakatlığı nedeniyle Çin Açık'tan çekildi.

Yunus Kaymaz  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Belaruslu tenisçi Sabalenka, Çin Açık'tan çekildi

Londra

Turnuvanın organizatörleri, 27 yaşındaki tenisçinin 24 Eylül'de başlayacak Çin Açık'tan "küçük bir sakatlık" nedeniyle çekildiğini doğruladı.

Bu yıl ABD Açık'ta şampiyon olan, Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta final oynayan Sabalenka, son grand slam turnuvasına daha hazır gidebilmek için ağustos ayında da Kanada Açık'a katılmamıştı.

Klasmanda Sabalenka'nın 2 bin 77 puan gerisinde olan Polonyalı Iga Swiatek, Güney Kore ve Çin'de katıldığı turnuvalarda şampiyonluğa ulaşması halinde iki raket arasında Suudi Arabistan'da yapılacak WTA Finalleri'nde dünya 1 numarası olma mücadelesi yaşanacak.

