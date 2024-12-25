Dolar
35.20
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,478.50
BTC/USDT
98,305.00
BIST 100
9,891.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, teknik direktör Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.

Selçuk Kılıç  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum ile oynadıkları karşılaşmanın ardından Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımların tespit edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuk Kurulumuz tarafından eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır. Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu
Marmara'nın batısı ve İstanbul için fırtına uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler yapılamayacak
Şile'de 51 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki kart raporu

Dünya futbol tarihinde yolculuk: FIFA Müzesi

Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu

Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu
Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki kart raporu

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki kart raporu
Galatasaray'ın ilk yarıdaki kart raporu

Galatasaray'ın ilk yarıdaki kart raporu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet