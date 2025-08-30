Dolar
Spor, Futbol

Kocaelispor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

İbrahim Aktaş  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Kocaelispor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

24. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ortasında altıpas içinde topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

31. dakikada Kocaelispor'un kontratağında topu orta sahadan rakip ceza sahası önüne taşıyan Oğulcan Çağlayan'ın altıpas içine yaptığı ortayı rakip savunma oyuncusu uzaklaştırdı.

35. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın orta sahadan penaltı noktasına yaptığı ortada topla buluşan Petkovic, şık bir şekilde önüne aldığı meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası dışında topla buluşan Nonge Boende, ceza sahasına girerek kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Yasin Kol, Nonge Boende'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada gelişen Kocaelispor atağında Nonge Boende'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Petkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın elinde kaldı.

76. dakikada Benes'in çok uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Jovanovic zorlukla çeldi.

90. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Köşe vuruşu kullanan Zecorner Kayserispor'da penaltı noktasındaki Benes, savunmadan seken meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+5. dakikada Kocaelispor eşitliği yakaladı. Muharrem Cinan'ın taç atışıyla ceza sahası içinde yaşanan karambolde Petkovic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Bu arada, Kocaelisporlu ve Zecorner Kayserisporlu oyuncular sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

