Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,360.00
BTC/USDT
108,519.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında TBMM’den Kurtuluş Savaşı Müzesi’ne (I. TBMM Binası) geçit töreni düzenleniyor. İsveçin başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın lig aşaması fikstürü açıklandı.

Yunus Kaymaz  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Londra

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Galatasaray, lig aşamasının son haftasında ise 28 Ocak 2026 tarihinde İngiltere'nin Manchester City takımına konuk olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşmişti.

Sarı-kırmızılı ekibin maç takvimi şöyle:

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

Lig formatı

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı
Dünyada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı
Türkiye'den Küresel Sumud Filosu'na katılacak aktivistler yarın yola çıkacak
Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Benzer haberler

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Wilfried Singo, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek

PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası

PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray iyi bir kura çekti, üst tura çıkacağına inanıyorum

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Galatasaray iyi bir kura çekti, üst tura çıkacağına inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde son derece başarılı olacağımızı düşünüyorum

Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde son derece başarılı olacağımızı düşünüyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet