Beşiktaş ile Alanyaspor, 19. randevuda

İstanbul
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.
Ligde 19. randevu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle bu kulvarda 19. kez karşı karşıya gelecek.
İlk kez resmi maçlarda 2016-2017 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 18 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 5 maç ise berabere sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 35 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 19 gol kaydetti.
Beşiktaş, son 4 maçta kazanamadı
Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 4 müsabakada galip gelemedi.
Ligde 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı.
Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise İstanbul ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlandı.
Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.
Alanya'daki 10. maç
Ligde iki ekip, Alanya'da 10. kez karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor.
Alanya'da oynanan 4 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 14, Alanyaspor 12 gol kaydetti.
Farklı skorlar
İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı.
İstanbul'da 2016-2017 ve 2021-2022 ile Alanya'da 2016-2017 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.
Ayrıca, 2022-2023 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 18 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.
Avrupa kupalarına veda etti
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupaları defterini kapattı.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de havlu attı.
Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılarda, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.
Beşiktaş'taki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, siyah-beyazlı takımla çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.
Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu ve Rashica yok
Siyah-beyazlı takımda Alanyaspor maçı öncesinde forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan Mustafa, Alanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Rashica ise Lausanne rövanş karşılaşmasından önce yaşadığı kas sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyecek.
Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de kadroda olmayacak.
Yeni transferler forma bekleyecek
Beşiktaş'ta yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.
2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takıma geri döndü.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.
Al-Musrati ile Verona'ya transfer oldu
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati, İtalya ekiplerinden Verona'ya kiralık olarak transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bilgilendirme yazısında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan bir başka orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.