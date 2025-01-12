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Spor

Trabzonspor Kulübü, milli boksör Havvanur Kethüda'yı renklerine bağladı

Trabzonspor Kulübü, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda ile anlaşma sağladı.

Duygu Avunduk  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Trabzonspor Kulübü, milli boksör Havvanur Kethüda'yı renklerine bağladı

Trabzon

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta düzenlenen imza törenine kulüp başkan yardımcısı Nevzat Kaya, basın ve halkla ilişkilerden sorumlu yönetici Gözde Atasoy ile başarılı sporcu Havvanur Kethüda katıldı.

Kaya ile Atasoy, şampiyon sporcuya başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Havvanur Kethüda, "Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Trabzonspor'da spor hayatımı sürdüreceğim için son derece mutluyum." ifadesini kullandı.

Havvanur, şunları kaydetti:

"Bordo-mavili forma altında yeniden dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmayı hedefliyorum. Bununla birlikte en büyük arzum olimpiyat şampiyonluğu elde etmektir. Başta Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimize ve antrenörlerimize, bu kıymetli fırsatı tanıdıkları için teşekkür ederim."

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