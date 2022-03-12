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Spor

TFF: Herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlar için yapılan hakem atamalarında herhangi bir görev iadesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

Emre Doğan   | 12.03.2022
TFF: Herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün TFF Merkez Hakem Kuruluna 29. hafta hakem atamalarına ilişkin bazı sorular yönelttiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur." denildi.

Hakem klasmanlarının yeniden belirlenmesinin ardından oluşan tartışmaların Türk futbolunun saygınlığına zarar verdiğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir. Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir. Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır."

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