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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı

Fenerbahçe, geçen sene devre arasında bonservisini alıp yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle Rusya ekibi Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı.

Ceren Aydınonat  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in lisansını çıkardı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre, 20 yaşındaki Sırp sağ bekin lisansı bugün çıkarıldı.

Mimovic, geçen sezon Zenit formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıktı.

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