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Spor, Futbol

Brezilyalı futbolcu Willian Arao resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süha Gür   | 14.07.2022
Brezilyalı futbolcu Willian Arao resmen Fenerbahçe'de

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de bulunduğu aktarıldı.

Arao takımı için mücadeleye hazır

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli formayla sonuna kadar savaşacağını söyledi.

Transferinin açıklanmasının ardından FB TV'ye açıklamada bulunan Brezilyalı orta saha, "Çok mutluyum. Umarım hedeflerimize ulaşacağız. Hem ben hem de Fenerbahçe hepimiz, hep beraber mutlu olacağız. Her top, her maç için sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için hayatımı ortaya koyacağım. Canımı vermeye geldim ve umarım çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Arao'nun transferiyle ilgili konuşan kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ise Brezilyalı oyuncuyu uzun süredir takip ettiklerini dile getirdi.

Willian Arao transferinin kendisi için özel olduğuna dikkati çeken Baki, "Çünkü kendisini 2019 yılında Brezilya'da canlı izleme fırsatı bulmuştum. Aradan 3 sene geçti, Jesus hocamızın transfer listesindeki ilk 2-3 oyuncudan bir tanesiydi, genel transfer listesinden bahsediyorum. Hiç de kolay bir transfer olmadı. Ama günün sonunda kendisinin de tutkulu bir şekilde Fenerbahçe'ye gelmeye çalışmasıyla, bizim bu dik duruşumuzla, ısrarımızla işi bitirdik. Artık bugün itibarıyla Fenerbahçe'mize hayırlı olsun. Çok iyi bir karakteri kadromuza kattık. İyi futbolcu olmasının ötesinde özel bir karakter aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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