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Spor, Futbol

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Süha Gür   | 16.07.2022
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra grip olan Ferdi Kadıoğlu katılmadı.

Yeni transferlerden Willian Arao, Tiago Çukur ve Joshua King'in de yer aldığı idman koşu çalışmasıyla başladı.

Ardından gruplara ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı kısmında ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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