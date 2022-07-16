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Spor, Futbol

Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Cem Genco   | 16.07.2022
Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Hatay

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.


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