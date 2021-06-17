Göztepe Kahraman Demirtaş'ı transfer etti

İzmir
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1994 doğumlu oyuncu Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
#Transfer: 1994 doğumlu oyuncu Kahraman Demirtaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/8ThBnLAekb#Göztepe pic.twitter.com/v3VUbfNYQR— Göztepe Spor Kulübü🇹🇷 (@Goztepe) June 17, 2021
Mardin’de dünyaya gelen Kahraman'ın Belçika’nın RCS Verviers takımında profesyonel olduktan sonra Roda, Den Bosch, Niğde Anadolu ve Altınordu takımlarında forma giydiği belirtildi.
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