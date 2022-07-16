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Spor, Futbol

Antalyasporlu Bünyamin Balcı hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un genç defans oyuncusu Bünyamin Balcı, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.

Yalçın Çelen   | 16.07.2022
Antalyasporlu Bünyamin Balcı hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Burdur

Bünyamin Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen seneden bu yana çok güzel bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Burdur kampının verimli geçtiğini ifade eden genç futbolcu, kampta zorlu ve eğlenceli idmanlar yaptıklarını dile getirdi.

Milli oyuncu transfer olasılığıyla ilgili soruya, "Şu an Antalyaspor'un sözleşmeli futbolcusuyum, benimle ilgilenen bir menajerim var. Bu işi tamamen ona bıraktım. Şu an sadece Antalyaspor için odaklandım. Hedefim Antalyaspor ile güzel bir sezon geçirmek. İleriki yıllardaki hedefim ise Avrupa'ya transfer olmak. Kulübümü ve ülkemi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye cevap verdi.

Bünyamin Balcı, kentin plaka kodu olan 7 numaralı formayı Doğukan'ın ardından kendisinin giyeceğini, 7 numaralı formayı en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

Antalyaspor'un geçen yıl çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Bünyamin Balcı, "Çok güzel bir ortamımız vardı. Bu yıl da aynı kadroyu tuttuk ve üzerine gelecek takviyeler var. Bu performansın da üstüne çıkmak istiyoruz." dedi.

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