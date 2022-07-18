Dolar
17.51
Euro
17.74
Altın
1,714.76
ETH/USDT
1,473.60
BTC/USDT
22,127.00
BIST 100
2,437.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun’un Ayvacık ilçesinde düzenlenen hasat öncesi fındık şenliğinde konuşuyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Murat Kaya   | 18.07.2022
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Fenerbahçe futbol takımı, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Salon çalışmalarının ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'dörtlü toplantı' ve 'terörle mücadele' açıklaması
Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı
Eski AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Belediye Başkanı Ali Sezal'ın cenazesi toprağa verildi

Benzer haberler

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao: Burada olmak benim için büyük onur

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao: Burada olmak benim için büyük onur
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: Maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum