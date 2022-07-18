Dolar
17.51
Euro
17.74
Altın
1,714.77
ETH/USDT
1,475.00
BTC/USDT
22,131.00
BIST 100
2,436.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Samsun’un Ayvacık ilçesinde düzenlenen hasat öncesi fındık şenliğinde konuşuyor CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 3. eleme turu kuraları çekildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.07.2022
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

Ankara

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

Organizasyonda 3. eleme turunun ilk maçları 2-3 Ağustos'ta, rövanşları ise 9 Ağustos'ta yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Maccabi Haifa (İsrail) / Olympiakos (Yunanistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

Karabağ (Azerbaycan) / Zürih (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slovan Bratislava (Slovakya)

Ludogorets (Bulgaristan) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Şkupi (Kuzey Makedonya)

Maribor (Slovenya) / Sheriff (Moldova) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Viktoria Plzen (Çekya)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Bodo Glimt (Norveç) - Zalgiris (Litvanya) / Malmö (İsveç)

Kızılyıldız (Sırbistan) - Pyunik (Ermenistan) / Diddeleng (Lüksemburg)

Monaco (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda)

Dinamo Kiev (Ukrayna) / Fenerbahçe (Türkiye) - Sturm Graz (Avusturya)

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Rangers (İskoçya)

​​Benfica (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) / AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'dörtlü toplantı' ve 'terörle mücadele' açıklaması
Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye kulaç atacaklar
Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi törenle anıldı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçları yarın başlayacak

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçlarının kadrosu UEFA'ya bildirildi

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçlarının kadrosu UEFA'ya bildirildi
Dört büyük takım yöneticilerinden fikstür değerlendirmesi

Dört büyük takım yöneticilerinden fikstür değerlendirmesi