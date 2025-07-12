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Spor, Futbol

Trabzonspor, kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Duyğu Avunduk  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Trabzonspor, kaleci Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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