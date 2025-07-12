Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Stefano Pioli oldu
İtalya 1. Futbol (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.
Ankara
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.
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