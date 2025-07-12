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Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Stefano Pioli oldu

İtalya 1. Futbol (Serie A) ekibi Fiorentina, teknik direktörlük görevine Stefano Pioli'nin getirildiğini duyurdu.

Selçuk Buğra Gökalp  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Stefano Pioli oldu

Ankara

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı kulüple 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Pioli, 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşadı.

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