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Spor

Serik Belediyespor Başkanı Şahin'den Esenler Erokspor maçına ilişkin açıklama

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Şahin, TFF 2. Lig'in son haftasında Esenler Erokspor ile yaptıkları maça 19 yaş altı takımı ile çıkmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Servet Tümer  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
Serik Belediyespor Başkanı Şahin'den Esenler Erokspor maçına ilişkin açıklama Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Şahin, 2 yıldır başkanlık yaptığı kulüpte başarılı bir sistem oturtarak maddi ve manevi şeffaflığı her zaman ön planda tuttuklarını ifade etti.

İbrahim Şahin, kendilerine emanet edilen kulübü en güzel yerlere çıkartmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Ligin son haftasında oynadıkları karşılaşmaya ilişkin birçok asılsız iddianın ortaya atıldığını söyleyen Şahin, "Zonguldak Kömürspor maçına çıkmadan önce futbolcularımızla görüşme yaptık. İçeride alacak bir primleri vardı. 'Primler ödenmezse Zonguldak Kömürspor maçına çıkmayacağız' dediler. Bir maçın primini kendim ödedim. Maça çıktılar, kazandık ve ligde kalmayı garantiledik." dedi.

İbrahim Şahin, Esenler Erokspor ile oynadıkları maçla ilgili, "Maçtan 3-4 gün önce futbolcular yanıma gelerek Zonguldak maçının primini sordular. Primlerin ödeneceğini söylememe rağmen sosyal medya hesaplarından Erokspor maçına çıkmayacaklarına yönelik açıklama yaptılar. Biz de bu tehditler üzerine 19 yaş altı takımını sahaya çıkartma kararı aldık. Sahaya çıkmasaydık alacağımız ceza ile bir alt lige düşecektik." diye konuştu.

"Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam"

Karşılaşmadan 2 saat önce A takımı oyuncularının sahaya gelerek maça çıkacakları yönünde söylemlerde bulunduklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların sahaya çıkıp 5-10 dakika sonra sahadan çekilmeyeceklerini nereden bileyim. Güvenmediğim futbolcu topluluğu ile maça çıkmam. Onlar maçtan çekildiği zaman ben ceza alacağım ve benim kulübüm bir alt lige düşecek. Bu yüzden 19 yaş altı takımımızla sahaya çıktık. Maçımızı oynadık. Başka takımların çeşitli hesapları var. Biz kimsenin iç işlerine karışmıyoruz. İstediğimiz futbolcu ile maça çıkarız. Bize bu zamana kadar yapılan haksızlıklara ve hakem hatalarında etrafımızda kimse yok. Şimdi ne oldu da '19 yaş altı takımı ile çıkıyorsunuz' diyorlar."

İbrahim Şahin, kimin şampiyon olduğunun kendilerini ilgilendirmediğini dile getirerek, "İstediğimiz takımla maça çıkarız. Bizi şampiyonun kim olduğu ya da olmadığı ilgilendirmiyor. Kulübümüzün çıkarlarını gözetiyoruz, gözetmeye de devam edeceğiz. Bu şekilde sosyal medya algısı yapmalarına gerek yok. Çıksınlar sahaya maçlarını oynasınlar. Biz kimseden maddi ve manevi hiçbir şey almadık ve almayız. Biz mertçe ligimizi bitirdik. Sürecimizi tamamladık." ifadelerini kullandı.

"Biz hiçbir kulübün içişlerine karışmadık"

İbrahim Şahin, maça çıkmayacağını belirten futbolcularla ilgili yönetim kuruluyla karar alacaklarını bildirdi.

Bir önceki sezon hiçbir futbolcuya borçlarının kalmadığına değinen Şahin, "Kulüp futbolcularının, alacaklarına karşılık sahaya çıkmamalarını normal bulmuyorum. Karşılarında Esenler Erokspor, AcnTürk Sigorta Vanspor girdabı olmasaydı sahaya çıkarlardı. Biz hiçbir kulübün içişlerine karışmadık. Bundan sonra da karışmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Teşvik primi aldıkları iddialarına ilişkin, kendileri ve çevrelerindeki kişilerin banka hesaplarının sonuna kadar incelenebileceğine dile getiren Şahin, "Bazı kulüplerin söylemleri tamamen asılsızdır. Doğruluğu kabul edilemez. Hayatımız boyunca böyle bir şeyin içine girmedik, girmeyiz. Esenler Erokspor Başkanı ile sadece maçtan bir gün önce ter idmanı için antrenman sahası istediği için görüştüm. O da hayatımdaki ilk görüşmemizdi." diye konuştu.

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