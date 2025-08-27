Dolar
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da “Dijital Hizmetler Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Antalya'da iki depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki firmaya ait depolarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Servet Tümer  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Antalya'da iki depoda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Servet Tümer - AA

Antalya

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki bakliyat deposuna sıçradı.

Yangın, Antalya Büyükşehir, Serik Belediyesi itfaiye ekipleri ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

