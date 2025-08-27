Dolar
41.04
Euro
47.61
Altın
3,381.48
ETH/USDT
4,585.70
BTC/USDT
111,083.00
BIST 100
11,421.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Erciyes Üniversitesinin tıp dergisi, dünya platformunda erişilebilir hale geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından yayımlanan "Journal of Clinical Practice and Research" isimli tıp dergisinin en büyük tıp veri tabanlarından biri olan "PubMed" üzerinden erişilebilir hale geldiği bildirildi.

Esma Küçükşahin  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Erciyes Üniversitesinin tıp dergisi, dünya platformunda erişilebilir hale geldi

Kayseri

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, PubMed'in, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yönetilen ve tüm dünyadaki bilim insanlarının araştırmalarına ulaşmak için kullandığı en önemli platform olduğu belirtildi.

ERÜ'nün tıp dergisinin bu platformda yer almasıyla üniversitenin bilimsel üretiminin uluslararası ölçekte daha fazla dikkati çekeceği vurgulanan açıklamada, Kayseri'den çıkan verilerin dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar tarafından okunacağı ve atıf yapılacağı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, tıp dergisinin PubMed'de yer almasıyla hem üniversitenin hem de şehrin adının küresel bilim literatüründe çok daha güçlü bir şekilde yer bulacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan kayıp Rus yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılması talimatı
Bebeklerin ölümüne ilişkin ATK raporları "Yenidoğan çetesi" davası dosyasına girdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti

Benzer haberler

Erciyes Üniversitesinin tıp dergisi, dünya platformunda erişilebilir hale geldi

Erciyes Üniversitesinin tıp dergisi, dünya platformunda erişilebilir hale geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet