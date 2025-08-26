Dolar
41.03
Euro
47.88
Altın
3,380.52
ETH/USDT
4,562.00
BTC/USDT
110,500.00
BIST 100
11,527.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı kafilesi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacağı maç için geldiği Lizbon’da konaklayacağı otele giriş yapıyor.
logo
Kültür

Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına 352 film başvurdu

Bu sene 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ulusal yarışma kategorilerine 352 film başvurdu.

Ayşe Yıldız  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına 352 film başvurdu

Antalya

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım’da düzenlenecek festival çerçevesinde hazırlıklar sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ulusal Uzun Metraj"a 45, "Ulusal Kısa Metraj"a 233 ve "Ulusal Belgesel Film" yarışmasına ise 74 olmak üzere toplam 352 film kaydoldu. Bir önceki yıl toplam başvuru sayısı 267 olmuştu.

Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için Türkiye'de ilk gösterim şartı yer aldı. Bu sene 9 milyon liralık destekle Türk sinemasına katkı sunacak olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ulusal seçkiler 5 Eylül'de açıklanacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için başvurular 12 Eylül, Film Forum platformları için ise 22 Eylül'e kadar kabul edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
Bu hafta yurdun kuzeybatı kesimlerinde rüzgar etkili olacak
Sinop'ta sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı

Benzer haberler

Gerilim ve aksiyon filmi "Suçüstü" 29 Ağustos'ta vizyona girecek

Gerilim ve aksiyon filmi "Suçüstü" 29 Ağustos'ta vizyona girecek

Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına 352 film başvurdu

Sillyon Antik Kenti'nde birçok dönemin izlerini taşıyan ana cadde ortaya çıkarıldı

OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı

OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet