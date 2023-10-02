Dolar
27.45
Euro
28.88
Altın
1,833.78
ETH/USDT
1,713.80
BTC/USDT
28,361.00
BIST 100
8,486.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın ismi Fethiye'de evinin bulunduğu sokağa verildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ismi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde evinin bulunduğu sokağa verildi.

Ali Rıza Akkır  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın ismi Fethiye'de evinin bulunduğu sokağa verildi

Muğla

Fethiye Belediyesinin ekim ayı olağan meclis toplantısı, meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa, "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı konuşmada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuyla ülkeye büyük mutluluk yaşattığını söyledi.

Milli takım kaptanı Eda Erdem'in şampiyonalardan vakit buldukça Göcek'te yaşadığını belirten Karaca, "Biz de Fethiye Belediyesi olarak kaptanımızın yaşadığı sokağa, ismini verdik. Onlar tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Kendileri için ne yapsak az." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta ve Doğu Karadeniz'e yönelik sağanak uyarısı
Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Sakarya'da meydana gelen trafik kazasının ardından kara yolu ulaşıma kapandı
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreye ulaştı
Fatih'te yolcudan fazla ücret isteyen taksicilere ceza kesildi

Benzer haberler

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın ismi Fethiye'de evinin bulunduğu sokağa verildi

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar'ın ismi Fethiye'de evinin bulunduğu sokağa verildi

Fethiye'de iki zodyak botun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kuş cenneti Bafa Gölü'nün suyu yaklaşık 20 metre çekildi

Dışişleri Bakanı Fidan: Ekonomi, ticaret, enerji konusunu modern diplomasimizin ayrılmaz parçası haline getirdik

Dışişleri Bakanı Fidan: Ekonomi, ticaret, enerji konusunu modern diplomasimizin ayrılmaz parçası haline getirdik
"Yarasa adam" 29 metredeki sıcak hava balonundan atladı

"Yarasa adam" 29 metredeki sıcak hava balonundan atladı
Suların çekildiği İztuzu Plajı'nda antik tuz tesisi ortaya çıktı

Suların çekildiği İztuzu Plajı'nda antik tuz tesisi ortaya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet