Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76) yaşamını yitirdi.
Muğla/TBMM
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GRN 12 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.
Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.
24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili, değerli dava arkadaşımız Ali Boğa’nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Boğa'ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/TlMpRPppz7— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 15, 2025
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:
"24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili, değerli arkadaşım Ali Boğa'nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."