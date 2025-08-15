Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,410.60
BTC/USDT
117,256.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76) yaşamını yitirdi.

Ali Rıza Akkır, Meriç Ürer  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla/TBMM

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GRN 12 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili, değerli arkadaşım Ali Boğa'nın elim bir trafik kazası sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Boğa'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da fırtına etkili oldu
Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınanlardan 8'i tutuklandı
Afganistan'da "İşgalin Sona Ermesi ve Zafer Günü" 4. yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Osmaniye'de yapımı tamamlanan 32 köy evi depremzedelere teslim edildi

Benzer haberler

Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Muğla'da otomobilin çarptığı eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Marmaris'teki Kedreai Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor

Caretta carettalara ev sahipliği yapan İztuzu Sahili'nde yuva sayısı 800'e ulaştı

Amos'un antik tiyatrosundaki kazılar tüm hızıyla devam ediyor

Amos'un antik tiyatrosundaki kazılar tüm hızıyla devam ediyor
Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi şehit oldu

Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 orman işçisi şehit oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü hazırlıklarını anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü hazırlıklarını anlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet