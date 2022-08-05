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Spor

Milli voleybolcu Cansu Özbay, Dünya Şampiyonası hazırlıkları değerlendirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Fatih Çakmak   | 05.08.2022
Milli voleybolcu Cansu Özbay, Dünya Şampiyonası hazırlıkları değerlendirdi

Ankara

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarına başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı pasörü Cansu Özbay, şampiyona hazırlıklarını değerlendirdi.

Ay-yıldızlı voleybolcu, Milletler Ligi'nin ardından Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızın çok iyi bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta kısa bir aramız olacak, aranın ardından çalışmalarımıza Fransa ve Amerika kamplarıyla devam edeceğiz. Amerika kampının ardından ise İtalya, Sırbistan ve Polonya gibi güçlü takımlarının da yer alacağı hazırlık turnuvasına katılacağız. İtalya'daki hazırlık turnuvasının ardından da Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gideceğiz. Şampiyonada elimizden gelenin en iyisini yaparak kürsüde yer almak istiyoruz."

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