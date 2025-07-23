Dolar
40.45
Euro
47.57
Altın
3,388.43
ETH/USDT
3,574.70
BTC/USDT
117,745.00
BIST 100
10,591.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
logo
Spor

İtalya, ABD’yi 3-0 yenerek FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde yarı finale çıktı

FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya, ABD’yi 25-22, 25-21 ve 28-26’lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu.

Ceren Aydınonat  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
İtalya, ABD’yi 3-0 yenerek FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde yarı finale çıktı Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

Lodz

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İtalya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İtalya, yarı finalde, TSİ 21.00'de oynanacak Polonya-Çin mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Yeni bir icra iflas kanunuyla ilgili çalışmamız var
İzmir Konak'ta çöplerin toplanmaması tepkilere neden oluyor
Türkiye ve Cibuti arasında askeri işbirliğine gidildi
Eskişehir'deki yangında alevler arasında kalan ormancıların görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

İtalya, ABD’yi 3-0 yenerek FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde yarı finale çıktı

İtalya, ABD’yi 3-0 yenerek FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde yarı finale çıktı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, Obama'yı hedef alan yeni belgeler yayımladı

Hande Baladın için milli formanın yeri çok özel

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmak istiyor

Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalmak istiyor
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin diplomasi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ülkesinin diplomasi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu
CNN'in incelediği görsellere göre Trump-Epstein ilişkisi 1990'lara dayanıyor

CNN'in incelediği görsellere göre Trump-Epstein ilişkisi 1990'lara dayanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet