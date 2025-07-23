İtalya, ABD’yi 3-0 yenerek FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde yarı finale çıktı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde İtalya, ABD’yi 25-22, 25-21 ve 28-26’lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ilk takım oldu.
Lodz
FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında İtalya, ABD'yi 3-0 yendi.
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İtalya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselen ilk takım oldu.
İtalya, yarı finalde, TSİ 21.00'de oynanacak Polonya-Çin mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.