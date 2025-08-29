Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da “TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Trump, eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan Gizli Servis korumasını sonlandırdı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e sağlanan Gizli Servis korumasının sona erdirilmesine karar verdi.

Hakan Çopur, Michael Gabriel Hernandez  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Trump, eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan Gizli Servis korumasını sonlandırdı

Washington

Üst düzey ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harris'in Gizli Servis korumasının kaldırıldığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Buna göre Donald Trump yönetimi, eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan, ve eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1 yıl uzatılan Gizli Servis korumasının kaldırılmasına karar verdi.

Söz konusu uygulamanın 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

Federal yasalara göre başkan yardımcısına, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay koruma sağlanıyor ancak Harris'in Gizli Servis korumasının Biden tarafından imzalanan ve şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmayan talimatla bir yıl daha uzatıldığı ortaya çıkmıştı.

