Trump, eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan Gizli Servis korumasını sonlandırdı
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e sağlanan Gizli Servis korumasının sona erdirilmesine karar verdi.
Washington
Üst düzey ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harris'in Gizli Servis korumasının kaldırıldığı yönündeki iddiaları doğruladı.
Buna göre Donald Trump yönetimi, eski Başkan Yardımcısı Harris'e sağlanan, ve eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1 yıl uzatılan Gizli Servis korumasının kaldırılmasına karar verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu uygulamanın 1 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlayacağı belirtildi.
Federal yasalara göre başkan yardımcısına, görevden ayrıldıktan sonra 6 ay koruma sağlanıyor ancak Harris'in Gizli Servis korumasının Biden tarafından imzalanan ve şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmayan talimatla bir yıl daha uzatıldığı ortaya çıkmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.