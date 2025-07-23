Polonya, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu
FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya, Çin'i 3-2 yendi.
Lodz
Polonya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu.
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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakayı salonda takip etti.
VNL'de yarı final mücadeleleri, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
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