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Polonya, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Polonya, Çin'i 3-2 yendi.

Ceren Aydınonat  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Polonya, Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

Lodz

Polonya, bu sonuçla organizasyonda yarı finale yükselerek İtalya'nın rakibi oldu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, müsabakayı salonda takip etti.

VNL'de yarı final mücadeleleri, 26 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

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