Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,465.50
BTC/USDT
113,041.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Yunanistan-İsrail voleybol maçında Filistin bayrağı açanlara polis müdahalesi

Yunanistan ve İsrail milli erkek voleybol takımlarının başkent Atina'da oynadığı maçta Filistin bayrağı açan taraftarların polis tarafından gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Yunanistan-İsrail voleybol maçında Filistin bayrağı açanlara polis müdahalesi

Atina

"March to Gaza Greece" isimli Filistin'e destek veren aktivist grup, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, gruptan bazı kişilerin Atina'da Yunan ve İsrail milli erkek voleybol takımları arasında oynanan dostluk maçında Filistin bayrağı açtığını ve Filistin'e destek veren sloganlar attığını belirtti.

Bu nedenle maçta Filistin bayrağı açan "March to Gaza Greece" grubu üyelerinden bazılarının polis tarafından gözaltına alındığının aktarılan açıklamada "Biz tarihe karşı görevimizi yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grubun sosyal medyadan yaptığı son açıklamada ise polis tarafından gözaltına alınan tüm grup üyelerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Grup, öte yandan, 10 Ağustos'ta Yunanistan'ın turizm merkezleri ve bazı adalarında Filistin'e destek eylemleri de düzenleyeceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'i anlattı
Konya'da etkili olan sağanak sele dönüştü
Adana'da eğitim uçağı düştü, 2 kişi yaralandı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Trump, Witkoff'un Gazze ziyaretinin "kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını söyledi

Trump, Witkoff'un Gazze ziyaretinin "kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını söyledi

Yunanistan-İsrail voleybol maçında Filistin bayrağı açanlara polis müdahalesi

İsrail Genelkurmay Başkanı'nın, Hamas'la müzakerelerin durması durumunda istifa edebileceği iddia edildi

İsrail'de bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısı Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti

İsrail'de bir kamuoyu yoklamasına katılanların yarısı Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
AA'nın Gazze'deki açlığı belgeleyen kareleri dünya basınında geniş yer buldu

AA'nın Gazze'deki açlığı belgeleyen kareleri dünya basınında geniş yer buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet