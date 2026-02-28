Dolar
Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'na çeyrek finalde veda etti.

Salih Ulaş Şahan  | 28.02.2026 - Güncelleme : 28.02.2026
Ankara

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentinde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki organizasyonun çeyrek finalinde dünya 61 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaştı.

23 yaşındaki milli sporcu, rakibine 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
