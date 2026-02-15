Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'na ilk turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilerek elendi.

Fatih Çakmak  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'na ilk turda veda etti

Ankara

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.

Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.

