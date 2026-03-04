Dolar
43.96
Euro
51.20
Altın
5,181.95
ETH/USDT
2,071.60
BTC/USDT
71,264.00
BIST 100
13,041.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa’dan yayındayız
logo
Spor, Dünyadan Spor

BAE'de düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası iptal edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası, güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi.

Yunus Kaymaz  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
BAE'de düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası iptal edildi

Londra

Profesyonel Tenisçiler Birliğinden (ATP) yapılan açıklamada, "Bölgede devam eden güvenlik endişelerinin ardından, bu hafta ve önümüzdeki hafta yapılması planlanan etkinlikler iptal edilmiştir." denildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Oyuncularımızın ve turnuva personelimizin emniyeti ve refahı en önemli önceliğimizdir. Oyuncular bölgede kalmaya devam etmekte olup; konaklama ve tüm acil ihtiyaçları karşılanırken, bir yandan da ileriye dönük seyahat düzenlemeleri araştırılmakta ve kendilerine tam destek sağlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Milli tenisçiler Ergi Kırkın, Mert Alkaya ve Yankı Erel'in mücadele ettiği ATP Challenger 50 düzeyindeki turnuvada, dün eleme maçları oynanırken güvenlik alarmı çalmaya başlamış, oyuncuların, hakemin ve top toplayıcı çocukların, "Lütfen binanın içine girin" uyarısının ardından kortu hızla terk ettikleri görüntülere yansımıştı.

Milli tenisçi Yankı Erel'in Çek Marek Gengel ile oynadığı eleme maçı da ilk setin başında yarıda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adana'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
Palandöken'de kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı
AFAD Başkanı Pehlivan: Afetlere karşı topyekun hazırlanmalı, olası riskleri en aza indirmeliyiz
Komandolar, Sarıkamış'ta kar üstünde eğitimlerini sürdürüyor
Türkiye ve Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 34. yılını kutluyor

Benzer haberler

BAE'de düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası iptal edildi

BAE'de düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası iptal edildi

Milli tenisçi Yankı Erel'in BAE'de oynadığı maç güvenlik alarmı nedeniyle yarıda kaldı

Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'a çeyrek finalde veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta 2. tura yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet