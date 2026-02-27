Dolar
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ABD'li rakibi Ann Li'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Salih Ulaş Şahan  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Ankara

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki organizasyonun tekler 2. turunda, klasmanın 39 numarası Ann Li ile karşılaştı.

WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, ilk turu bay geçen 3 numaralı seribaşı Ann Li'yi 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde eden 23 yaşındaki milli sporcu, çeyrek finalde dünya 20 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaşacak.

