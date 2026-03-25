Dolar
44.36
Euro
51.35
Altın
4,547.83
ETH/USDT
2,171.60
BTC/USDT
71,222.00
BIST 100
12,963.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon’un Arsin ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Spor

Türkiye Tenis Federasyonundan uluslararası turnuvaların iptaliyle ilgili açıklama

TTF, mart ve nisan aylarında Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bazı uluslararası turnuvaların iptal edilmesi sonrası tenis kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yayımladı.

Hüseyin Burak Demirer  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Türkiye Tenis Federasyonundan uluslararası turnuvaların iptaliyle ilgili açıklama

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan güvenlik kaygıları nedeniyle iptal edilen Türkiye'deki uluslararası turnuvaların yerine alternatif organizasyonlar düzenlenmesine ilişkin Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Avrupa Tenis Birliği (TE) ile temas halinde olunduğunu belirtti. 

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), mart ve nisan aylarında Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan bazı uluslararası turnuvaların iptal edilmesi sonrası tenis kamuoyunu bilgilendirmek adına açıklama yayımladı.

Federasyonun açıklamasında "Türkiye'de uluslararası spor organizasyonlarının düzenlenmesine engel teşkil eden herhangi bir resmi kısıtlama veya yasak bulunmadığını özellikle vurgulamak isteriz. Ülkemiz, güçlü organizasyon altyapısı ve tecrübesi sayesinde uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Bununla birlikte alınan bu kararların sporcularımızın uluslararası müsabaka imkanları ve kulüplerimizin planlamaları üzerinde bazı etkileri olmuştur." denildi.

Ayrıca "TTF olarak söz konusu kararların ITF ve TE tarafından sporcuların refahı gözetilerek alındığını kabul etmekle birlikte iptallerin gerçekleşmeye başladığı 2 Mart 2026 tarihinden bu yana ITF ve TE ile temaslarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda iptal edilen turnuvaların yerine alternatif organizasyon imkanları ve farklı müsabaka fırsatları oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Türkiye Tenis Federasyonundan uluslararası turnuvaların iptaliyle ilgili açıklama

Türkiye Tenis Federasyonundan uluslararası turnuvaların iptaliyle ilgili açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet