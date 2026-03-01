Dolar
Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama

Türkiye Tenis Federasyonu, İran ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler sonrası turnuvalar için Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan milli sporcu ve hakemlerle ilgili açıklama yaptı.

Fatih Gazioğlu  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Türkiye Tenis Federasyonundan BAE'de bulunan sporcularla ilgili açıklama

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvalar için bölgede bulunan sporcular Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ile ekipleri ve hakem Toygar Alagöz ile hızlı şekilde iletişime geçilmiştir. Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Katar ve Abu Dabi büyükelçiliklerinin en üst seviyedeki destek ve koordinasyonuyla ekiplerimiz Dubai'ye yaklaşık bir saat mesafedeki Fujairah'ta bulunmaktadır. Federasyonumuz dün akşamdan bu yana ekiplerle düzenli olarak iletişim içerisindedir. En yakın fırsatta ekiplerimizin ülkemize geri dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı yetkililerine destekleri için müteşekkiriz."

Açıklamada sporcuların kulüpleri Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ile Enka Spor Kulübü yetkilileriyle de bilgi paylaşımı yapıldığı aktarıldı.

