Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de kariyerinin en üst düzey şampiyonluğuna ulaştı

Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen W75 Porto Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de kariyerinin en üst düzey şampiyonluğuna ulaştı

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun final karşılaşmasında Ayla Aksu, Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı sert zeminde 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

Milli sporcu, turnuvada set vermeden kariyerinin en üst seviye zaferini elde etti ve 14. tekler kupasını kaldırdı.

