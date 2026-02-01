Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de kariyerinin en üst düzey şampiyonluğuna ulaştı
Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen W75 Porto Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun final karşılaşmasında Ayla Aksu, Bulgar rakibi Elizara Yaneva'yı sert zeminde 7-5 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Milli sporcu, turnuvada set vermeden kariyerinin en üst seviye zaferini elde etti ve 14. tekler kupasını kaldırdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı