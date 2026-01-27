Avustralya Açık'ta Alcaraz ve Svitolina yarı finale kaldı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, İspanyol Carlos Alcaraz ve Ukraynalı Elina Svitolina yarı finale yükseldi.
Melbourne kentindeki turnuvanın 10. günü, akşam seansında oynanan çeyrek final maçlarıyla sona erdi.
Tek erkeklerde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası Alcaraz, 2 saat 15 dakika süren maçta Avustralyalı Alex de Minaur'u (6) 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finale yükselen Alcaraz, Alman Alexander Zverev'in (3) rakibi oldu.
Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde ise Svitolina (12), 59 dakikada tamamlanan mücadelede ABD'li Coco Gauff'u (3) 6-1 ve 6-2 biten setlerle 2-0 mağlup etti.
Svitolina, yarı finalde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile eşleşti.