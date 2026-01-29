Dolar
logo
Spor

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Ankara

Dünya 4 numarası Ahmet, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, Brezilyalı Leandro Pena ile karşılaştı.

Ahmet, 1,5 saat sonunda korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılarak sonraki turda Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.

