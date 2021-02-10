Euro
8.56
Dolar
7.05
BIST 100
1,547.11
Altın
1,842.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışacağız

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Palut, Beşiktaş'la karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zehra Melek Çat   | 10.02.2021
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışacağız Fotoğraf: Zehra Melek Çat/AA

Konya

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, Türkiye Kupası'nı kazanmış bir camiada görev yaptığının bilincinde olduğunu, ekip olarak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Beşiktaş'la yapılacak maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdüren Konyaspor'da teknik direktör Palut, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un yıllardır Süper Lig'de istikrarı olan ve geçmişte önemli başarılar elde etmiş bir takım olduğunu ifade eden Palut, "Süper Lig'deki takımlarla ilgili analizler konusunda bilgi sahibiyim. Konyaspor takımı kabul edilebilir bir başlangıç yapsa da son haftalarda istenilen sonuçlar gelmedi." dedi.

Yeşil-beyazlı ekibe gelmeden önce dört takımdan resmi teklif aldığını aktaran Palut, Konyaspor'dan gelen teklifin kendisini daha fazla heyecanlandırdığını, İsmail Kartal'ın çalışmalarının üzerine koyarak, takımın motivasyonunu arttırarak, başarıyı hedeflediklerini dile getirdi.

Takımla ilgili biraz bilgi sahibi olduğunu belirten Palut, "Yoğun maç trafiğinde uzun antrenmanlar ve taktik antrenmanlar yapma şansımız maalesef olmuyor. Buna da zaman bulacağız ama geldikten hemen sonra yarın Beşiktaş ile kupa maçı oynayacağız. Tüm takımla istediğimiz antrenmanları yapamadan Denizlispor mücadelesine çıkacağız." diye konuştu.

 "Takımım kazanma odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır"

Konyaspor'un ligde kritik bir konumda olduğuna ve kupada da ilerlediğine dikkati çeken Palut, şunları kaydetti:

"Konyaspor, kupa kazanma hazzını yaşamış bir camia. Biz de nerede olduğumuzu bilerek en iyisini yapmaya çalışacağız. En iyisi tabii ki turlar geçmek ve final oynamak. Yarın bu amaçla sahaya çıkacağız. Beşiktaş güçlü bir takım. Üç gün önce takımımız ligde onlarla bir maç yaptı. Bir daha mücadele vereceğiz. Bu farklı bir mücadele. Kendi sahamızda bir kupa mücadelesi olacak ve takımım kazanma odaklı, iyi mücadele odaklı olarak bu karşılaşmaya çıkacaktır."

Palut, yarınki Beşiktaş ve hafta sonu oynanacak Yukatel Denizlispor maçları için planını yaptığını, konsantrasyonunu da Beşiktaş maçı üzerine yoğunlaştırdığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Araştırma: Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor
Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 95 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamak
İngiltere, herkes aşı olana kadar tatil amacıyla ülke dışına yapılacak seyahatlere izin vermeyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 479 bin 810'a çıktı

Benzer haberler

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışacağız

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: En iyisini yapmaya çalışacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz

Beşiktaş kupada tur için Konyaspor karşısında

Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek

Sivasspor kupada Antalyaspor'u konuk edecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Maçın kontrolü bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Maçın kontrolü bizde olmasına rağmen, istediğimiz sonucu alamadık
Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda kupanın dışına itti

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi uzatmalarda kupanın dışına itti