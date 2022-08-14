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Spor

Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından "Cihan Pehlivanı" Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Yusuf Can Zeybek kazandı.

Miraç Kaya   | 14.08.2022
Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek oldu Fotoğraf: Miraç Kaya/AA

Balıkesir

Güreşseverlerin ilgiyle takip ettiği etkinlik, Yağlı Güreş Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çekişmeli geçen müsabakaların çeyrek finalinde rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren ve Yusuf Can Zeybek adlarını yarı finale yazdıran isimler oldu.

Yarı finalde rakiplerini yenen Yusuf Can Zeybek ile Hüseyin Gümüşalan, final müsabakasına çıktı.

Etkinliğe katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, final karşılaşması öncesi güreşçilerin yanına giderek başarı diledi.

Akar, yağlı güreşin yaşatılmasında emeği geçenlere şükranlarını sunduğunu belirterek, "Burada yenmek de yenilmek de var. Burada esas olan Türk'ün gücünü göstermektir. Bu meydanda pehlivanlarımız Türk'ün gücünü gösteriyor, Mehmetçik de operasyonlarda gösteriyor. Hepiniz sağ olun, var olun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yusuf Can Zeybek, final müsabakasında rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaşın izlediği güreşlerde dereceye girenlere kupa, madalya ve para ödülü verildi.

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