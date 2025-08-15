Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen binalar için harekete geçildi.
Balıkesir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, artçı sarsıntılarla birlikte tehlike oluşturan Balıkesir Caddesi'ndeki 5 katlı bina ve asma katlı iş yerinin yıkımına başlandı.
Bağımsız 21 bölümden oluşan binanın yıkımı, ekiplerin güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
