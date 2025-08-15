Dolar
40.90
Euro
47.90
Altın
3,335.92
ETH/USDT
4,535.10
BTC/USDT
117,825.00
BIST 100
10,878.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen binalar için harekete geçildi.

Murat Seyman  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, artçı sarsıntılarla birlikte tehlike oluşturan Balıkesir Caddesi'ndeki 5 katlı bina ve asma katlı iş yerinin yıkımına başlandı.

Bağımsız 21 bölümden oluşan binanın yıkımı, ekiplerin güvenlik önlemleri altında kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Benzer haberler

Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Balıkesir'de 4 ve 4,3 büyüklüğünde iki deprem

Hatay Kırıkhan'da kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor
Parklara konulan "acil durum konteynerleri" hayat kurtaracak

Parklara konulan "acil durum konteynerleri" hayat kurtaracak
"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor

"Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da 71 bin bağımsız bölüm depreme karşı güvenli hale getiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet