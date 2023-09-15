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Spor

"Filenin Sultanları" olimpiyat yolunda ilk maçına yarın çıkacak

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçını yarın Porto Riko ile oynayacak.

Musa Samur  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
"Filenin Sultanları" olimpiyat yolunda ilk maçına yarın çıkacak

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak karşılaşma, TSİ 07.00'de başlayacak.

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

"İlk 2" olimpiyat kotası alacak

Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

Gruplar

Olimpiyat elemeleri, 3 grupta, 3 ayrı ülkede oynanacak.

Elemelerde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşacak.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

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