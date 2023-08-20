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Spor

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

Halil İbrahim Avşar  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi

Ankara

Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", yarın TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

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