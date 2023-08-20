Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.
Ankara
Milli voleybolcu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Grupta ikinci maçını da set vermeden kazanan "Filenin Sultanları", yarın TSİ 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.
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