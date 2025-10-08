Dolar
Spor

2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
2025 Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin Fotoğraf: Abdullah Güçlü - AA

Ankara

Ankara Spor Salonu'ndaki maçta tribünler tamamen doldu. Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran da izledi.

VakıfBank, sakatlıkları süren Eda Erdem Dündar ve Ana Cristina'dan yoksun sahaya çıkan Fenerbahçe karşısında ilk sette 7-4 öne geçse de sarı-lacivertliler, devamında 13-10 üstünlük yakaladı. VakıfBank'ın etkili savunmasıyla skora denge getirmesinin ardından 22-22'ye kadar eşitlik bozulmadı. Bu noktadan sonra daha az hata yapan VakıfBank, 25-23'lük skorla 1-0 öne geçti.

İkinci setin başında 7-2'lik üstünlük yakalayan VakıfBank, Boskovic ve Markova'nın smaçlarına blok ve manşetteki başarılı oyunu da eklenince avantajını korudu. Seti 25-21 hanesine yazdıran VakıfBank, skoru 2-0 yaptı.

Vargas'ın servis turuyla başlayan 3. sette 3-0 öne geçen Fenerbahçe Medicana, sonrasında farkı 6 sayıya (4-10) çıkardı. Cazaute'un ateşlediği VakıfBank, sete dönmeye çalıştı ancak Fedorovtseva, Vargas ve Hande Baladın'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, seti 25-19 alarak skor tabelasını 2-1'e getirdi.

Fenerbahçe Medicana'nın 4-0'la girdiği 4. setin 10. oyununda skora denge (5-5) geldi. Servis karşılamakta zorlanan VakıfBank'ın sürekli geriden geldiği sette önce 8-6, sonra 12-9 öne geçen sarı-lacivertliler, 12-12'den sonra arkasına bakmadı ve 25-18'lik sonuçla maçı final setine taşıdı.

Final setinin ilk 4 sayısını kaybeden Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ın manşetteki hataları sonrası skoru 8-8'e getirdi. Vargas'ın etkili servisleriyle 11-9 öne geçen Fenerbahçe, maç sayısı çevirdiği setten 18-16, karşılaşmadan da 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe 6. şampiyonluğuna ulaştı

Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, maç öncesi VakıfBank ve Eczacıbaşı ile paylaştığı organizasyonun en başarılı takımı ünvanını tek başına ele geçirdi.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Fenerbahçe62009, 2010, 2015, 2022, 2024, 2025
Vakıfbank52013, 2014, 2017, 2021, 2023
Eczacıbaşı52011, 2012, 2018, 2019, 2020

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı aldı

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.

Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Voleybolcular, aralarına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile beraber kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe Medicana'nın oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.


