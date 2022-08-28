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Spor

Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda yarın İtalya ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak.

Musa Samur   | 28.08.2022
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda yarın İtalya ile karşılaşacak

Ankara

Çin'i 3-0 yenerek 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na iyi başlayan Filenin Efeleri, Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynadığı grup maçlarının ikincisinde İtalya'ya karşı mücadele edecek.

Ljubljana Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak.

Milli takımın, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'ndaki son maçını, 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

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