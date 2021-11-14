Dolar
10.02
Euro
11.47
Altın
1,866.56
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

'Dünyanın en güçlü sporcuları' Alanya'da mücadele etti

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı "MLO Strongman Champions League" organizasyonu, Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamlandı.

Mustafa Kurt   | 14.11.2021
'Dünyanın en güçlü sporcuları' Alanya'da mücadele etti Fotoğraf: Mustafa Kurt - Anadolu Ajansı

Antalya

Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışların ikinci ve son gününde, İskele Meydanı Şelale Önü'nde üç yarış gerçekleştirildi.

Halka açık alandaki ilk yarışta tır çekme mücadelesi yapıldı. Organizasyon, araba kaldırma ve üzeri kum torbalarıyla dolu pikap araba itme yarışlarıyla sona erdi.

Toplam 16 etap sonunda Alanya'da gerçekleştirilen final müsabakalarının ardından, Hollanda'dan Kelvin De Ruiter birinci, Letonya'dan Aivars Smauktelis ikinci, Finlandiya'dan Mika Torro da üçüncü olmayı başardı.

Dereceye girenlere ödüllerini Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve organizasyon sorumlusu Şükrü Cimrin verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 21 bin 624 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 189 kişi öldü
Avusturya’da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Kovid-19 vaka oranında zirvede bulunan Karabük'te aşı seferberliği başlatıldı
Türkiye'de 22 bin 583 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 215 kişi hayatını kaybetti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da düştü, İstanbul ve İzmir'de arttı

Benzer haberler

Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda yeni buluntulara rastlandı

Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda yeni buluntulara rastlandı

'Dünyanın en güçlü sporcuları' Alanya'da mücadele etti

Makarna sektörü 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

'Dünyanın en güçlü sporcuları' Alanya'da yarıştı

'Dünyanın en güçlü sporcuları' Alanya'da yarıştı
Canlı vericiden de rahim nakli yapılabilmesi için çalışma yürütülüyor

Canlı vericiden de rahim nakli yapılabilmesi için çalışma yürütülüyor
Antalya'da dip temizliğinde denizden klozet, süpürge, pantolon gibi atıklar çıktı

Antalya'da dip temizliğinde denizden klozet, süpürge, pantolon gibi atıklar çıktı