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Yaşam

Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı.

Fatih Hepokur, Zehra Tekeci  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Türk Yıldızları Antalya semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Antalya Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nı Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran binlerce kişi izledi.

Antalya semalarında yaklaşık 35 dakika uçan NF-5 tipi süpersonik 5 savaş uçağının gösterisi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sahil şeridinin tamamını dolduran binlerce vatandaş, uçakların Akdeniz'in üstünde görünmesiyle büyük heyecan yaşadı.

Uçakların duman atarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenleri hayran bıraktı.

Ekiplerin gösterisine alkışlarla ve ellerindeki Türk bayraklarıyla destek veren vatandaşlar, cep telefonlarıyla kayıt aldı.

Gösteriyi izleyenlerden Semiha Çıtırgı, AA muhabirine, gösterinin nefes kesici olduğunu belirtti.

Türk Yıldızları'nın gösterisini izlerken çok heyecanlandığını kaydeden Çıtırgı, "Milli duygularım bir kat daha kabardı. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Muhteşem bir gösteriydi, gurur duydum." dedi.

Gösteriyi ailesiyle izleyen Serdar Deniz ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Bayramların bu etkinliklerle daha da güzel hale geldiğini dile getiren Deniz, "Türk Yıldızları'nı Antalya'da ilk kez izliyorum. Eşim ve çocuğumla güzel vakit geçirmek için gösteriye geldik. Gayet güzel vakit geçirdik. Çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

İlkokul öğrencisi Ada Deniz ise ilk kez izlediği Türk Yıldızları gösterisinin çok güzel olduğunu, gösteride en çok, gökyüzüne bırakılan renkli dumanları beğendiğini söyledi.

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