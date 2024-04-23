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Yaşam

FMV Işık Okulları 23 Nisan'ı Hatay'daki depremzede çocuklarla kutladı

FMV Işık Okulları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklarla kutladı.

Mehmet Bayrak  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
FMV Işık Okulları 23 Nisan'ı Hatay'daki depremzede çocuklarla kutladı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Samandağ ilçesi Polat Köy Konteyner Kent'inde düzenlenen programda, yüz boyama, bileklik tasarlama etkinliği yapıldı.

Basketbol maçı ve karaoke etkinliğinin de yapıldığı programda, Işık Okulları lise öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları Eğitim Kurumları Direktörü Müge Yalım Alpan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Işık Okulları öğrencileriyle depremzede öğrencileri bir araya getirdiklerini söyledi.

Yeni yıl kutlamalarını da deprem bölgesinde yaptıklarını hatırlatan Alpan, "Güzel ülkemizin güzel çocuklarının birbirlerine coşkuda, bayramda, acı ve üzüntüde ihtiyaçları var, yalnız değiliz biriz ve bir aradayız. Bugün bunu burada gerçekleştirdiğimiz için de çok mutluyuz." dedi.

Alpan, Işık Okulları öğrencilerinin depremzedelerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Depremzede çocukların da düzenlenen etkinliklerle mutlu olduğunu anlatan Alpan, "Buradaki öğrenciler, depremzedeler bizi çok sıcak karşıladılar. Öyle güzel oyunlar oynadık ki beraber, iki tarafında çok güzel bir gün geçirdiğini düşünüyoruz. Buradan da tekrar gelebilmek ümidiyle ayrılıyoruz. Umarım bu tür etkinlikleri tekrarlama fırsatı buluruz." diye konuştu.

Polat Köy Konteyner Kenti'nde yaşayan depremzede Zeynep Su Bolat da yapılan etkinlikler sayesinde güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Depremzede Narin Helvacı da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremzede Hasan Culha da etkinlikler sayesinde 23 Nisan'ı eğlenerek ve oyunlar oynayarak geçirdiklerini kaydetti.

FMV Işık Okulları yöneticileri, okul aile birliği, öğretmenleri ve 27 lise öğrencisinin katıldığı etkinlik, depremzede çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle tamamlandı.​​​​​​​

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