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Yaşam

Antalya'da vatandaşların güzel havada sahil keyfi

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde vakit geçirdi.

Zehra Tekeci, Emine Zehra Ünal  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Antalya'da vatandaşların güzel havada sahil keyfi Fotoğraf: Kasım Sakallı/AA

Antalya

Havanın 23, deniz suyu sıcaklığının 22 ve nem oranının yüzde 68 ölçüldüğü kentte, resmi tatil dolayısıyla çok sayıda kent sakininin yanı sıra yerli ve yabancı turistler Konyaaltı, Lara ile Sarısu plajlarında güzel havanın keyfini çıkardı.

Bazı kişiler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirirken, bazıları çocuklarıyla kumsalda oynadı. Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş denizde yüzdü.

Çocuklar kayalıklardan denize atlayarak eğlendi, birçok kişi de sahillerde yürümeyi ve gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

Konyaaltı'ndaki varyant bölgesinden sahili izleyenler, yüksek nem nedeniyle Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

Ailesiyle sahile gelenlerden Nurettin Özarslan, güne 23 Nisan kutlamalarıyla başladıklarını söyledi.

Oğlunun okulundaki etkinlikleri izlediklerini belirten Özarslan, "Bayramımızı kutlamak, çocuklarımızın günün anlam ve önemini kavramaları için etkinliklere katıldık. Çocuklarımızın en güzel günlerinin bu günler olduğunu düşünüyorum. Tatil olduğu için çocuklarımızla dolaşalım istedik. Ardından sahile geldik. Antalya'da hava bugün çok sıcak." diye konuştu.

Sahilde ailesiyle vakit geçiren 10 yaşındaki Gizem Kadı ise "23 Nisan kutlamalarında gösteriler izledik, şiir okuyanları dinledik. Bugün hava çok güzel. Günüm çok keyifli geçiyor, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Birazdan denize gireceğiz, belki sahildeki uçak gösterilerini izleriz." ifadelerini kullandı.

Kadı, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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