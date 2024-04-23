Dolar
32.57
Euro
34.85
Altın
2,331.89
ETH/USDT
3,227.10
BTC/USDT
66,673.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde “TRT Çocuk Şenliği”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılan çocuklarla fotoğraf çektirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
logo
Yaşam

Muğla'daki İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki ünlü İztuzu sahiline nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar ilk yuvasını yaptı.

Ömer Kundakçı  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Muğla'daki İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı Fotoğraf: Ömer Kundakçı - AA

Muğla

Yaz aylarını bölgede geçirmek ve yumurtlamak için gelen caretta carettalar kazdıkları 50-60 santimetrelik çukurlara yumurtalarını bırakmaya başladı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi olan İztuzu'nda koruma faaliyetleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün destekleriyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından yürütülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde kumsaldaki yuva izlerini takip eden DEKAMER görevlileri ve gönüllüleri, tespit edilen yuvanın korunması için kafesleme çalışması yapıyor.

Yavrular, hava sıcaklığının artması veya düşmesine göre yumurtadan yaklaşık 60 gün sonra çıkarak denize ulaşacak.

Koruma çalışmaları sayesinde bölgede 500-700 yuvanın tespit edilmesi ve bu yuvalardan çıkan 30-35 bin kaplumbağa yavrusunun denize ulaşması bekleniyor.

DEKAMER Koordinatörü Atakan Serin, AA muhabirine, 23 Nisan itibarıyla sezonun ilk yuvasını tespit ettiklerini söyledi.

Ortalama iki aylık kuluçka süresinden sonra yavruların yuvadan çıkmaya başlayacağını anlatan Serin, şunları aktardı:

"Ekip arkadaşlarımızla ilk yuvayı tespit ettikten sonra yuvayı koruma faaliyetlerinde bulunuyoruz. Yuvanın üstüne önce kafes koyuyoruz. Daha sonra da insanların farkına varmaları için prizma kafes koyuyoruz. Sadece insanlar değil bölgede yaşayan tilki ve porsuklara karşı da yuvaları korumak için bu çalışmaları yapıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TCG Nusret Müze Gemisi, İzmir'de halkın ziyaretine açıldı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi
Samsun'da "TCG-Yıldırım" ve TCSG-Dost" ziyarete açıldı
Opera Sahnesi, 23 Nisan'da çocuk sesleri ve şarkılarıyla yankılanıyor

Benzer haberler

Muğla'daki İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Muğla'daki İztuzu sahiline caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

Fethiye'de dalgıçlar 23 Nisan'ı su altında Türk bayrağı açarak kutladı

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla'nın güzelliklerini dünyaya tanıtıyor

İlçe halkının yolunu gözlediği leylekler yuvalarına geldi

İlçe halkının yolunu gözlediği leylekler yuvalarına geldi
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Fethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptı

Fethiye'de dalgıçlar su altında temsili turizm değerlendirme toplantısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet