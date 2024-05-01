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Yaşam

"Crystal Symphony" ilk seferinde Bodrum'a 275 yolcu getirdi

Bahamalar bayraklı "Crystal Symphony" isimli kruvaziyer, 275 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Osman Uras  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
"Crystal Symphony" ilk seferinde Bodrum'a 275 yolcu getirdi Fotoğraf: Osman Uras/AA

Muğla

Kuşadası Limanı'ndan gelen 238 metre uzunluğundaki gemide çoğu ABD'li 275 yolcu ile 481 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular bando eşliğinde karşılandı. Turistler, pasaport işlemlerinin ardından turistik ilçeyi gezdi.

Geminin Bodrum'a ilk seferini gerçekleştirdiği ve bu sezon planlanan bir seferi daha olduğu bildirildi.

Gemi akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos Limanı'na hareket edecek.

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